POL-PDLU: Falscher Polizeibeamter unterweg

08.01.2017, 17.00 Uhr Besuch von einem angeblichen Polizeibeamten hat eine 75-jährige Frau am Sonntagnachmittag in der Theodor-Heuss-Straße erhalten. Der Mann verlangte von ihr zwecks einer Überprüfung die EC-Karte, die sie ihm ohne die dazu gehörige PIN aushändigte. Der Mann versprach, in einer Stunde zurück zu kommen, was er natürlich nicht tat. Sie kann ihn wie folgt beschreiben: ca. 1,65 m groß, normale Statur, osteuropäischer Akzent, mittelblonde kurze Haare, ca. 35-40 Jahre alt. Die Polizei empfiehlt, beim geringsten Zweifel an der Echtheit der Person bei der entsprechenden Behörde anzurufen. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

