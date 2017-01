POL-PDLU: Frankenthal: Pkw- Fahrer ohne jegliche Einsicht

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 08.01.2017, gegen 15:25 Uhr, gerieten in der Ahornstraße eine 36- Jährige und ein 49- Jähriger in Streit, da sich beide mit ihren Pkw in der Straße begegneten, so dass ein Vorbeikommen wegen parkender Fahrzeuge nicht mehr möglich war. Beide hätten wohl eine Strecke von ca. 80 Metern zurücksetzen müssen und beharrten darauf, dass der jeweils andere zurückfährt. Da keiner bereit war dies zu tun, verständigten sie nach ca. 40 Minuten die Polizei. Beide Parteien müssen sich nun wegen Nötigung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell