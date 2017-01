POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit 0,79 Promille

Frankenthal (ots) - Der Polizei Frankenthal wurde am 06.01.2017 gegen 20:54 Uhr ein verbal streitendes Pärchen vor einem Hotel in der Mahlastraße gemeldet, welches sich jedoch bereits vor Eintreffen der Polizei mit einem PKW entfernt hatte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW an einer nahegelegenen Tankstelle festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen des Gesprächs wurde bei dem Fahrer, einem 50-jährigem aus Meckenheim,deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,79 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weswegen ihn ein vierwöchiges Fahrverbot und 500 EUR Geldbuße erwarten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell