POL-PDLU: Einbrüche in Kindergärten

Limburgerhof (ots) - In gleich zwei Kindergärten wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Limburgerhof eingebrochen. Im katholischen Kindergarten in der Feuerbachstraße wurde zunächst ein Außenholzfenster aufgehebelt und die Gruppenräume betreten. Danach wurden mehrere unverschlossene Schränke in verschiedenen Räumen geöffnet. Über eine verschlossene Feuerschutztür, die mit brachialer Gewalt aufgehebelt wurde, konnte das erste Obergeschoß betreten werden. Dort wurden zwei Wertfächer aufgehebelt, jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Am Haus des Kindes in der Carl-Bosch-Straße wurde ebenfalls ein Außenfenster aufgehebelt. Auch dort wurden mehrere unverschlossene Schränke geöffnet, jedoch nichts entwendet.

