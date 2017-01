POL-PDLU: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mutterstadt (ots) - Am Donnerstagvormittag, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw an der Einmündung Schifferstadter Straße / Von-Ketteler-Straße. Der Unfallverursacher, der aus der Von-Ketteler-Straße kam, flüchtete unmittelbar nach der Kollision in Richtung Speyerer Straße und entfernte sich nach dem Kreisverkehr in unbekannte Richtung. Laut Zeugenangaben handelte es sich bei dem Fahrzeug um ein dunkelfarbiges, älteres Modell der Mercedes-Benz A-Klasse. Der Fahrer war männlich. Im Bereich der rechten Fahrzeugseite muss ein sichtbarer Schaden vorhanden sein. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell