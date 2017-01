POL-PDLU: Radfahrerin leicht verletzt I.

Speyer (ots) -

05.01.2017, 17.30 Uhr Zu einem Zusammenstoß mit einer 76-jährigen Radfahrerin und einem 16-jährigen Leichtkraftradfahrer kam es am Donnerstagnachmittag in der Waldseer Straße. Die Radfahrerin wollte die Fahrbahn in Höhe des Eichenwegs überqueren und übersah dabei das aus Richtung Otterstadt kommende vorfahrtsberechtigte Leichtkraftrad. Bei dem folgenden Sturz wurden beide leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

