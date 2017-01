POL-PDLU: Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Frankenthal (ots) - Am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr wurden auf der B9 zwei Verkehrszeichen durch einen unbekannten Täter beschädigt. Durch die Polizei wurde auf der B9 vom Ostring in Frankenthal kommend in Richtung Frankenthal-Studernheim eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Vor der Einrichtung der Kontrollstelle waren die Verkehrszeichen, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h anzeigten, noch ordnungsgemäß. Während der Kontrolle wurden die Beamten darauf aufmerksam gemacht, dass die Verkehrszeichen manipuliert wurden. Beide Verkehrszeichen rechts und links neben der Fahrbahn wurden mit weißer Farbe übermalt, d.h. der oder die Täter musste hierfür auch die Fahrbahn überqueren. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

