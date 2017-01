POL-PDLU: BMW gerät vor LKW

Speyer (ots) -

04.01.2017, 19.45 Uhr Unverletzt blieb ein 42-jähriger BMW Fahrer aus Germersheim, als mit seinem Pkw von der Landauer Straße auf die B 39 in Richtung Rheinbrücke auffahren wollte. Auf der durchgehenden Fahrbahn der B 39 fuhr der Lkw in gleicher Richtung. Der BMW Fahrer fuhr noch auf dem Beschleunigungsstreifen an dem LKW vorbei, wechselte dann zu knapp vor dem LKW nach links auf die B 39, sodass es zum Zusammenstoß mit diesem kam. Hierdurch wurde der BMW quer vor die Front des LKW gedrückt und mehrere hundert Meter von diesem vor sich her geschoben. Schließlich drehte sich der BMW weiter vor dem Lkw nach links und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Fahrbahnmitte zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro. Die B 39 war kurzzeitig nur einspurig befahrbar.

