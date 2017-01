POL-PDLU: Scheibe eingeworfen

Speyer (ots) -

03./04.01.2017, 16.00 - 0830 Uhr Unbekannte haben vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Josef-Schmitt-Straße an der Berufsbildenden Schule eine doppelt verglaste Scheibe eingeworfen und einen davor herunter gelassenen Rollo beschädigt. Schaden: ca. 1200 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell