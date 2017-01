POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Frankenthal (ots) - In den Mittagsstunden des 31.12.2016 ereignete sich in der Mörscher Straßer in Frankenthal ein Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrradfahrer befuhr mit seinem Gefährt die Mörscher Straße. Er wollte seine Fahrt auf der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in der Pilgerstraße weiter fortsetzen. Ein zu diesem Zeitpunkt die Mörscher Straße befahrender, 40-jähriger PKW-Fahrer missachtete das führ ihn geltende Verkehrszeichen, sodass es zum Unfall kam. Hierbei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

