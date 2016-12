POL-PDLU: Einbruch in Wohnhaus in Limburgerhof - Täter eventuell gestört - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots) - Bislang noch unbekannte Täter haben sich am 27.12.2016, vermutlich zwischen 13:00 und 21:30 Uhr, Zutritt zu einem Haus in der Herderstraße verschafft und entwendeten Schmuck und Bargeld. Ersten Ermittlungen zufolge könnten die Täter bei ihrer "Arbeit" gestört worden sein und eventuell das Haus fluchtartig verlassen haben. Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

