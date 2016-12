POL-PDLU: Frankenthal: Aufbruch eines Kassenautomaten gescheitert

Twitter PI FT Bild-Infos Download

Frankenthal (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 20.12.2016, 15:00 Uhr bis 22.12.2016, 10:00 Uhr, den Schließzylinder eines Kassenautomaten auf dem Parkplatz am CongressForum Frankenthal aufzubohren. Die Täter scheiterten, da sie entweder bei der Tatausführung gestört wurden oder schlicht weg der Schließzylinder dem Aufbruchsversuch standhielt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

