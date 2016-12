POL-PDLU: Fehler beim Spurwechsel

Speyer (ots) -

20.12.2016, 11.00 Uhr Ein 59-jähriger Audi Fahrer aus St.-Leon-Roth hatte sich in der Schützenstraße zunächst auf der Geradeausspur eingeordnet, um in Richtung Bartholomäus-Weltz-Platz zu fahren. Kurz vor der Kreuzung hatte er es sich anders überlegt und wollte nun nach rechts in Richtung Landauer Straße abbiegen. Dabei übersah er einen neben sich ihm im toten Winkel befindlichen Opel Astra. Bei dem folgenden Spurwechsel entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

