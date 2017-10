POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruch in Lagerraum

Bad Dürkheim (ots) - Wie erst am Montag bekannt wurde, kam es bereits am Samstag zu einem Einbruch in einen Lagerraum am Obermarkt. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster in der Hofeinfahrt auf und gelangten in das Gebäudeinnere. Offensichtlich wurden die Täter gestört, weil bereits abgelegtes Diebesgut nicht mitgenommen wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

