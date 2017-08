POL-PDNW: PI Grünstadt - Doppeltes Pech II: "Spitzenreiter" bei Laserkontrollen

Neuleiningen / Grünstadt - 08.08.2017, 10:30-11:30 und 13:00-13:40 Uhr (ots) - Die PI Grünstadt führte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am 08.08.2017 Laserkontrollen im Dienstgebiet durch. Bei einer Kontrolle in Neuleiningen wurden in der Tiefenthaler Straße (Tempo 50) 9 PKW mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. "Spitzenreiter" war eine 56-Jährige PKW-Fahrerin mit 79 km/h. Bei einer weiteren Kontrolle im Talweg Grünstadt (Tempo 30) wurden 14 Temposünder registriert. Die "Spitzenmreiterin" mit 54 km/h war den Beamten bekannt: es war die 56-Jährige aus der Neuleininger Kontrolle. Auf die Frau kommen nun 2xBußgeld und 2xPunkte zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell