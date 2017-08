POL-PDNW: 96-jährige Frau bestohlen

Bad Dürkheim (ots) - Die ältere Dame befand sich am Dienstag gegen 16.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt Am Obstmarkt in Bad Dürkheim. An der Kasse bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse fehlte, welche sich in einer am Rollator hängenden Stofftasche befand. Täterhinweise konnten bislang nicht erlangt werden. Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

