POL-PDNW: Verkehrsunfall wegen fehlendem Schulterblick

Bad Dürkheim (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es an der Bushaltestelle im Bereich der Baustelle Zumstein-Kreisel in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer. Ein 28-jähriger Fahrer eines Radladers wollte in diesem Bereich auf der Fahrbahn wenden, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Er stieß mit der Schaufel des Radladers gegen einen vorbeifahrenden Motorradfahrer aus Frankenthal, welcher durch den Anstoß stürzte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

