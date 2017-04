POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrskontrollen

Bad Dürkheim (ots) - (Freinsheim) - In Postverteilzentrum eingebrochen In der Nacht zum Mittwoch (08.02.), der Einbruch wurde kurz nach 05.00 Uhr festgestellt, brachen Unbekannte die Hauptzugangstür zum Postverteilzentrum in der Weisenheimer Straße auf und drangen in die Räume ein. Dort wurde mit einem Trennschleifer ein Tresor aufgeschnitten und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Daneben wurden Päckchen aufgerissen und deren Inhalte teilweise entwendet. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

(Bad Dürkheim) - Verkehrskontrollen Am Dienstag (07.02.) wurden zwischen 09.20 und 13.00 Uhr mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Wurstmarktplatz Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei insgesamt 62 kontrollierten Fahrzeugen ergaben sich

- 13 Verstöße wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt - 5 Verstöße wegen missbräuchlicher Benutzung eines Mobiltelefons und - 2 Verstöße gegen die Ladungssicherung

Bei 31 kontrollierten Fahrzeugen/Fahrzeugführern mussten wegen geringerer Verstöße, z.B. mangelhafter Beleuchtungseinrichtung, nicht vorschriftsmäßigen Verbandskasten, fehlende Papiere Mängelkarten ausgestellt werden.

