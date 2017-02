POL-PDNW: Täter bei Einbruch gestört

Weisenheim am Sand (ots) - Als die Bewohner eines Einfamilienhauses im Kastanienweg in Weisenheim am Sand am 02.02.2017 gegen 19:15 Uhr nach Hause kamen, überraschten sie Einbrecher, die direkt bei Bemerken der Hauseigentümer über die Rückseite aus dem Anwesen flüchteten. Wie viele Täter im Haus waren steht bislang nicht fest, da kein direkter Täterkontakt stattfand. Der/die Täter gelangten offensichtlich durch Aufhebeln der Terrassentür in das Gebäude. Da der/die Täter bei der Tatausführung gestört wurden, wurde lediglich eine Perlenkette im Wert von ca.1000 Euro entwendet. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Trotz sofortiger intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte/n der/die Täter nicht gefasst werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell