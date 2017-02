POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Bad Dürkheim (ots) - (Bad Dürkheim) - Hoher Schaden bei Auffahrunfall Am Dienstag (31.01.) befuhren gegen 09.25 Uhr ein 60jähriger Grünstadter, eine 22jährige aus Hettenleidelheim und 36jähriger aus Tiefenthal die Landstraße von Leistadt in Richtung Bad Dürkheim. Als es vor dem Kreisverkehr zu einem Rückstau kam, verlangsamten der Grünstadter und die Frau aus Hettenleidelheim ihre Geschwindigkeit. Der Tiefenthaler erkannte dies zu spät, fuhr auf den Pkw der jungen Frau auf, der dann noch auf das Fahrzeug des Grünstadters geschoben wurde. Der Schaden wird auf deutlich über 10.000 Euro geschätzt.

(Wachenheim) - Qualmender Ofen löst Feuerwehreinsatz aus Am Montag (30.01.) wurde gegen 18.25 Uhr durch die Leitstelle in Ludwigshafen ein Brand in der Mühlgasse gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte eine Nachbarin, die auch einen Schlüssel zu dem Anwesen besitzt, einen Rauchmelder wahrgenommen und die Eingangstür geöffnet. Dort schlug ihr schon Qualm entgegen. Die Wachenheimer Wehr hatte die Rauentwicklung, die von einem Ofen im Wohnzimmer ausging, schnell unter Kontrolle und den Ofen abgelöscht. Der Besitzer des Hauses, der sich zurzeit vorübergehend in Deutschland aufhält und während des Einsatzes am Anwesen eintraf, hatte den Ofen in Betrieb genommen. Als er das Haus verließ, hatte er angenommen, dass das Feuer im Ofen erloschen ist. Wie es genau zu der Qualmentwicklung kam, konnte nicht festgestellt werden. Während des Einsatzes der Feuerwehr war die Weinstraße für etwa 30 Minuten nicht passierbar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell