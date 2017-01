POL-PDNW: (Neustadt) Ladendiebe festgenommen

Neustadt/Weinstraße (ots) - Durch Zeugenhinweise konnten am 27.01.2017, gegen 16.30 Uhr, drei Ladendiebe nach kurzem Fluchtversuch im Stadtgebiet festgenommen werden. Einem der Ladendiebe gelang die Flucht über die Festwiese, das Diebesgut in deutlich vierstelligen Wert konnte sichergestellt werden. Teilweise mussten die Taschen, in denen die hochwertigen Kosmetikartikel transportiert wurden, aus einem Gebüsch und dem Speyerbach geborgen werden. Das Quartett beging den Ladendiebstahl in der Filiale eines Drogeriemarktes in der Hauptstraße arbeitsteilig. Bei einem der Täter auch noch ein entwendetes Handy aufgefunden und sichergestellt. Die drei in Mannheim wohnenden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt.

