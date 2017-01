POL-PDNW: Medieninfo der PI Haßloch vom 29.01.2017

Haßloch (ots) - (Haßloch) Verkehrsunfall mit Flucht Am Fr., 27.01.2017, 16:15 bis 16:45 Uhr, wurde ein im Mühlpfad geparkter PKW (VW Passat) an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

(Gemarkung Dannstadt-Schauernheim BAB 65 / Deidesheim) Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis u. a. Am Sa., 28.01.2016, gegen 16:00 Uhr, überholte der 36-jährige Fahrer eines PKW (VW Polo, grau) auf der BAB 65, Höhe AS Dannstadt-Schauernheim, Fahrtrichtung Neustadt/Weinstraße, den 56-jährigen Fahrer eines PKW (Mitsubishi, blau). Anschließend bremste der Polo-Fahrer den Mitsubishi-Fahrer mehrfach aus. Erst später ließ er ihn wieder überholen und fuhr ihm bis zu einer Tankstelle in Deidesheim nach. Dort kam es zu einem Wortwechsel, worauf die Polizei verständigt wurde. Durch die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Haßloch wurde im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme bei dem Polo-Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,68 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet; eine Blutprobe wurde entnommen. Der Beschuldigte erstatte seinerseits noch eine Anzeige gegen den Mitsubishi-Fahrer wegen Beleidigung im Straßenverkehr, da ihm dieser im Verlauf des Vorfalls den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben soll.

(Ruppertsberg) Einbruchdiebstahl Am Sa., 28.01.2017, zwischen 00:30 und 08:30 Uhr, brach(en) ein unbekannte(r) Täter in ein Hofgut in der Obergasse ein. Aus den Innenräumen wurde u. a. eine Geldkassette entwendet, welche später auf einer Grünfläche in unmittelbarer Nähe aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

(Deidesheim) Verkehrsunfall mit Flucht Am Fr., 27.01.2017, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer die Markise der Rathaus-Apotheke in der Weinstraße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Verursacherfahrzeug müsste es sich um ein gößeres Fahrzeug (evtl. LKW) handeln, da die Anstoßstelle in ca. 2,40 Meter Höhe liegt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt.

