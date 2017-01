POL-PDNW: (Forst) Steinewerfer

Haßloch (ots) - Am Mittwoch, dem 25.01.2017, gegen 13.00 Uhr, wurden von einer Brücke über der B 271 in Höhe der Abfahrt Forst durch unbekannte Täter Steine nach unten geworfen. Ein Stein traf die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Fahrzeugs, welche dabei beschädigt wurde. Die Steinewerfer sind unbekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Haßloch, Tel.: 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de

