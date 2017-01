POL-PDNW: (Bad Dürkheim B 37) Alleinunfall mit verletzter Person

Bad Dürkheim (ots) - Eine 75-Jährige aus Kaiserslautern befuhr am 25.01.2017 um 14:20 Uhr mit ihrem PKW (VW Golf 7) die B37 in Richtung Bad Dürkheim. In der Rechtskurve auf Höhe der Papierfabrik Schleipen GmbH kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, querte die Gegenfahrbahn, stieß frontal gegen die dortige Felswand und drehte sich mit dem PKW auf die rechte Seite und blieb so auf der Gegenfahrbahn liegen. Die Fahrerin war im Fahrzeug eingeklemmt, aber ansprechbar, und wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Im Anschluss wurde sie durch den Rettungshubschrauber in die BGU verbracht. Die Fahrbahn war großräumig verschmutzt, weshalb die B37 für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigung für 1h voll gesperrt war. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell