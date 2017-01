POL-PDNW: Kontrollen zur Bekämpfung der Wohnungseinbrüchen im Bereich der Polizeiinspekrtion Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots) - Auch heute fanden im Bereich der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Kontrollen zur Bekämpfung der Wohnungseinbrüchen statt. Zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr wurden verschiedene Kontrollen in der Verbandsgemeinde Wachenheim sowie in Erpolzheim und in Weisenheim im Sand durchgeführt. Es wurden 48 Fahrzeuge und 15 Personen überprüft. Spuren von Einbrecherbanden konnten nicht gefunden werden, aber 11 Fahrzeugführer fuhren ohne Gurt, einmal musste eine OWI-Anzeige wegen Handy-Benutzung beim Fahren gestellt werden.

