POL-PDNW: Unfall in der Pfortmüllerstraße - Geschädigter gesucht!

Grünstadt (ots) - Am 16.01.2017 kam es in der Pfortmüllerstraße in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher streifte beim Vorbeifahren einen silbernen Mittelklasse-PKW mit dem Außenspiegel. Bei der Nachschau stellte der 83-Jährige an den Fahrzeugen zunächst keinen Schaden fest. Er bemerkte erst später bei Helligkeit einen Streifschaden an seiner rechten Fahrzeugseite. Als er dann zur Unfallstelle zurück fuhr, war der Geschädigte bereits weg gefahren. Der Geschädigte sollte sich bitte bei der Polizei in Grünstadt melden: 06359-93120. Wahrscheinlich hat er einen Schaden am linken Außenspiegel.

