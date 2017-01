POL-PDNW: (Neustadt) Zusatzsicherung an Wohnungstür verhindert Einbruch

Neustadt/Weinstraße (ots) - Aufgrund der guten Sicherung mit einem Zusatzschloss an der Tür misslang gestern ein Wohnungseinbruch in der Maxburgstraße. Die Einbrecher versuchten die Tür aufzuhebeln und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500.- Euro. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich kostenlos durch Ihre Polizei in Sachen Einbruchschutz beraten zu lassen und vereinbaren Sie telefonisch einen Termin mit einem unserer Berater unter 06321/8540.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell