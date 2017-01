POL-PDNW: Wohnungseinbruch in Kirchheim/Weinstraße - mehrere Hinweise eingegangen

Grünstadt (ots) - Wohnungseinbruch in Kirchheim/Weinstraße - mehrere Hinweise eingegangen Kirchheim, Triftweg - 11.01.2017, 17-19:30 Uhr Unbekannte Täter gelangten über den Fußweg zwischen Triftweg und Mittlerer Waldweg zum Objekt im Triftweg. An einem Seitenfenster schoben sie den Rollladen hoch und hebelten das Fenster mit einem 12mm breiten Werkzeug auf. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume des Einfamilienhauses, wobei sie zielgerichtet nach Bargeld und Schmuck suchten. Entwendet wurde ca. 700 Euro Bargeld und Goldschmuck (Uhren, Ringe). Es konnten Schuhspuren festgestellt werden. Mehrere Anwohner des Oberen Waldweges informierten die Polizei am Abend ebenfalls über Schuhspuren im Schnee. Offensichtlich hatten die Täter zuvor mehrere Häuser ausspioniert. Ein anderer Zeuge hatte gegen 17:30 Uhr einen älteren weißen Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen in diesem Bereich gesehen, was ihm verdächtig vorkam. Im Fahrzeug hätten zwei Männer gesessen. Eine nähere Beschreibung liegt leider nicht vor.

Mit Rauschgift unterwegs Grünstadt, St.-Peter-Straße - 12.01.2017, 01:10 Uhr Ein 36-Jähriger aus dem Landkreis DÜW fiel einer Streife der PI Grünstadt im Bereich der St.-Peter-Straße auf. Beim Erkennen der Beamten versuchte sich der Mann zu verbergen. Bei der Kontrolle verhielt er sich dann auch zunehmend hektisch, insbesondere als man seinen mitgeführten Rucksack inspizieren wollte. Der Grund hierfür wurde schnell bekannt: Er hatte über 50 Gramm Haschisch dabei. Außerdem wurden kleinere Mengen Marihuana und Ecstasy aufgefunden. Offensichtlich ging den Beamten ein Kleindealer ins Netz. Er wurde vorläufig festgenommen und der Kripo Neustadt überstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell