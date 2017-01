POL-PDNW: (Neustadt) Trickdiebinnen unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) - Gestern klingelte am späten Nachmittag eine Frau bei einer 86-jährigen Dame in der Kirchstraße und gab an, Medikamente für einen Nachbarn abgeben zu wollen. Die Seniorin lud die Frau in ihre Wohnung ein und wurde von dieser in ein langes Gespräch verwickelt. Erst beim Gehen bemerkte sie eine zweite Frau, welche sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt. Nachdem die Frauen gegangen waren, stellte die hilfsbereite Dame fest, dass mehrere tausend Euro Bargeld und der gesamter Schmuck entwendet wurden. Die Täterinnen sahen beide asiatisch aus und waren ca. 1,50 m groß. Eine war ca. 20 Jahre alt, trug eine bunte Wollmütze und dunkle Kleidung, die andere war ca. 40 Jahre alt und trug etwas hellere Kleidung. Eine weitere Beschreibung war leider nicht möglich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neustadt, 06321/8540.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell