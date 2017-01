POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) Wohnungsbrand

Weisenheim am Sand (ots) - Durch Nachbarn wurde am 11.01.17, gegen 00:30 Uhr in Weisenheim am Sand, im Westring eine 56-jährige Frau ins Freie verbracht, in deren Schlafzimmer es zu einem Brand gekommen war. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Inwieweit das Feuer möglicherweise durch den unsachgemäßen Umgang mit einer brennenden Kerze verursacht wurde, muss noch geklärt werden. Die entstandene Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

