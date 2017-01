POL-PDNW: (Neustadt) Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Neustadt/Weinstraße (ots) - Seit heute Morgen kam es bis zum Berichtszeitpunkt zu insgesamt sechs Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neustadt, die sich aufgrund der Straßenglätte ereigneten. Bei den Unfällen, die sich im Einmündungsbereich B39 - L499, L499 Höhe Schwarzbach, in der Robert-Stolz-Straße, zweimal in der Adolf-Kolping-Straße und einmal An der Eselshaut ereigneten, entstand glücklicherweise nur Sachschaden in deutlich 5-stelliger Höhe. Menschen wurden nicht verletzt, bei den Unfallbeteiligten waren Kraftfahrzeuge jeder Gewichtsklasse involviert. Eine genaue Schadensbezifferung ist derzeit noch nicht möglich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell