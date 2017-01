POL-PDNW: Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht durch aufmerksamen Zeugen

Haßloch (ots) - Am Montag, dem 09.01.2017, gegen 18.00 Uhr, konnte durch einen aufmerksamen Zeugen ein Verkehrsunfall in Haßloch in der Moltkestraße beobachtet werden. Eine 55-jährige Fahrzeugführerin beschädigte beim Ausparken ein anderes Fahrzeug und verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Zeuge hinterließ am geschädigten Fahrzeug einen Zettel mit seinem Namen sowie dem Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs. Über dieses Kennzeichen konnte auch die Unfallverursacherin ermittelt werden. Gegen sie wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.200.- EUR.

