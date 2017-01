POL-PDNW: Gemeindearbeiter angefahren und geflüchtet - "Eifersüchtelei" endet mit Reizgas-Einsatz

Ebertsheim und Quirnheim (ots) - Gemeindearbeiter angefahren und geflüchtet Ebertsheim, Eisenberger Straße - 08.01.2017, 07:35 Uhr Ein 60-jähriger Gemeindearbeiter war gerade dabei, den Bereich der Haltebucht und Bushaltestelle in der Eisenberger Straße wegen Fahrbahnglätte abzustreuen, als er auf dem Gehweg von einem dunklen Mercedes erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Er erlitt Prellungen an den Beinen und an der Schulter. Der PKW-Fahrer indes setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein Teil-Kennzeichen wurde abgelesen und während der Fahndungsmaßnahme konnte der flüchtige Mercedes mit entsprechenden Beschädigungen an der Motorhaube in der Langgartenstraße festgestellt werden. Als Fahrer wurde ein 21-Jähriger aus Eisenberg ermittelt. Bei der Überprüfung stand der Flüchtige unter Alkoholeinwirkung (ca. 1,76 Promille). Zudem stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Test verlief positiv auf Amphetamin. Seinen Führerschein ist der junge Mann jetzt los.

"Eifersüchtelei" endet mit Reizgas-Einsatz Quirnheim, Talweg - 09.01.2017, 01:00 Uhr Nachbarn informierten die Polizei über Geschrei in einer Wohnung im Talweg. Jemand hätte Pfefferspray gesprüht, eine Frau sei verletzt. Bei der Anfahrt zum Ereignisort kam den Beamten bereits ein betrunkener 21-jähriger Tatverdächtiger entgegen. Dieser führte ein leeres Pfefferspray und einen sog. Totschläger mit sich. Er wurde vorläufig festgenommen. In der betroffenen Wohnung wurden dann weitere alkoholisierte Personen festgestellt. In der gesamten Wohnung war deutlich Pfefferspray wahrnehmbar. Ein junger Mann und eine 19-Jährige hatten massive Einwirkungen von Pfefferspray in den Augen. Sie wurden vor Ort von Sanitätern behandelt. Offensichtlich war eine Party wegen "Eifersüchteleien" ausgeartet. Der Festgenommene, ein polnischer Staatsangehöriger, konnte sich nur schlecht verständlich machen - er hatte zudem auch ca. 2,24 Promille intus.

