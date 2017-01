POL-PDNW: Einbruch in Haßloch

Haßloch (ots) - (Forst) Verkehrsunfall Am Freitag, 06.01.2017, gegen 10.00 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Pkw-Fahrer die Weinstraße aus Richtung Deidesheim kommend. Aus Unachtsamkeit prallte er auf einen parkenden Pkw. Es entstand Sachschaden von ca. 5.500 Euro.

(Meckenheim) Verkehrsunfall Am Samstag, 07.01.2017, 14:50 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.600 Euro.

(Haßloch) Wohnungseinbruch Am Samstag, den 07.01.2017, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:10 Uhr, erfolgte in der Ludwigstraße ein Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter drangen über den Garten zur Terrassentür des Einfamilienhauses vor, hebelten diese auf und durchwühlten alle Räume. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Möglicherweise wurden der oder die Täter gestört, weshalb sie das Haus durch die Eingangstür wieder verließen. Hinweise bitte an die Polizei in Haßloch, Tel.: 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.

