POL-PDNW: Partyende durch Reizgasattacke

Neustadt/Weinstraße (ots) - Ladendiebe unterwegs Am Samstagmittag gegen 16.20 Uhr wurde die Polizei in den GLOBUS-Markt in Neustadt gerufen, da dort drei Diebe offensichtlich gemeinsam eine größere Menge an Zigaretten stehlen wollten. Bei Eintreffen der Streifen hatten sich die 3 Männer schon mit ihrem Diebesgut entfernt. Sie sollen sich durch den angrenzenden Wingert in grober Richtung "Hornbachkreisel" entfernt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wie 3 Männer, vermutlich Osteuropäer im Alter von 30-35 Jahren, südöstlich des GLOBUS-Marktes ein eventuelles Fluchtfahrzeug bestiegen haben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt unter Tel.-Nr. 06321-854-0 entgegen.

Partyende durch Reizgasattacke Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 01.00 Uhr in einer Gaststätte in der Maximilianstraße. Während einer privaten Geburtstagsfeier, welcher ca. 60 Personen beiwohnten, sprühte möglicherweise ein "Witzbold" mit Reizgas. Dadurch hatte die Party ein abruptes Ende gefunden und 4 Personen klagten über entsprechende Reizungen der Augen und der Atemwege. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem entsprechenden Großaufgebot im Einsatz. Weder der Verursacher, noch sein Werkzeug konnten ausfindig gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise bitte unter Tel.-Nr.: 06321-854-0 an die Polizeiinspektion Neustadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell