POL-PDNW: (Haßloch) Verkehrsunfall

Haßloch (ots) - Am Mittwoch, dem 04.012.2017, gegen 11.20 Uhr, ereignete sich in Haßloch in der Neustadter Straße ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer beachtete bei der Einfahrt von der Zeppelinstraße in die Neustadter Straße nicht die Vorfahrt eines 52-jährigen Fahrzeugführers, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000.- EUR.

