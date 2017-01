POL-PDNW: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Lambrecht (ots) - Gestern wurde zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr versucht in ein Einfamilienhaus in der Ernst-Reuter-Straße in Lambrecht einzubrechen. Die Täter versuchten die rückseitige Terrassentür aufzuhebeln und beschädigten dadurch neben dem Türrahmen auch die Glasscheibe der Tür. Der Sachschaden beträgt mindestens 1500.- Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt, Tel. 06321/8540

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell