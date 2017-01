POL-PDNW: Fenster aufgehebelt

Wachenheim (ots) - Bisher unbekannte Täter hebelten am Abend des 31.12.17 an einem Anwesen im Römerweg das Fenster eines Wintergartens auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden 300 Euro Bargeld und zwei Dekorationswaffen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell