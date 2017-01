POL-PDNW: In Wohnung eingebrochen

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Silvesterabend im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr stiegen bislang unbekannte Täter auf einen Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Huttenstraße. Durch Aufhebeln der Balkontür gelangten die Täter in die Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungstand auf mehrere tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen. Tel: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell