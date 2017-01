POL-PDNW: Sachbeschädigung in Laumersheim - Briefkästen durch Böller beschädigt

Laumersheim (ots) - In der Nacht von Silvester auf Neujahr wurden in Laumersheim nach bisherigen Erkenntnissen durch unbekannte Täter zwei Briefkästenanlagen zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr durch Böller beschädigt. Die Taten ereigneten sich in der Wiesen- und der Lessingstraße. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer: 06359/9312-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell