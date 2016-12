POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

1 weiterer Medieninhalt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Ereigniszeit: 29.12.2016, 11:40 Uhr

Ein 82-jähriger Neustadter befuhr mit seinem PKW die Branchweilerhofstraße in Richtung Nachtweide. An der Einmündung Branchweilerhofstraße/Nachtweide übersah er beim Einfahren in den Einmündungsbereich den auf der Nachtweide bevorrechtigt heranfahrenden PKW einer 27-jährigen Frau aus Landau. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeug. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen auf ca. 10000 Euro. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Beifahrerinnen beider PKW wurden durch den Unfall leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell