POL-PDNW: Einbruchsversuch in Krankenhauskiosk

Neustadt/Weinstraße (ots) - 67433 Neustadt, Krankenhaus Hetzelstift, 28.12.16, 15 Uhr bis 29.12.16, 06:45 Uhr

Unbekannte Täter versuchten mittels Hebelwerkzeug ein Fenster des Krankhauskiosks Hetzelstift zu öffnen, um in das Innere zu gelangen. Durch die Hebelwirkung wurde die Fensterscheibe in Teilen zerstört. Die Täter gelangten jedoch nicht in den Innenraum des Kiosks, so dass auch keine Gegenstände entwendet wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. In unmittelbarer Tatortnähe, auf dem Gehweg zum Hubschrauberlandeplatzes des Krankenhauses wurde festgestellt, dass dort die Abdeckung eines Unterflurhydranten entfernt wurde. Ein eindeutiger Tatzusammenhang ist bislang nicht erkennbar, jedoch durchaus wahrscheinlich. Die Polizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06321 854 0 oder Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

