POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Geschädigtes Fahrzeug nicht bekannt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 28.12.2016, gegen 17:55 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein PKW die Hambacher Straße in Richtung Pfalzgrafenstraße fuhr und es zu einem Anstoß Spiegel an Spiegel mit einem geparkten PKW kam. Da der unfallverursachende PKW nicht anhielt, meldete der Zeuge den Vorfall bei der Polizei, so dass eine 62 jährige Unfallverursacherin aus Neustadt recht schnell ermittelt werden konnte. Der an ihrem Fahrzeug festgestellte Schaden am rechten Außenspiegel bestätigte den vom Zeugen geschilderten Unfallhergang. Leider war es dem Zeugen nicht möglich, zu dem vermutlich ebenfalls beschädigten, geparkten Fahrzeug genauere Angaben zu machen und auch am Unfallort konnte die Polizei kein entsprechendes Fahrzeug mehr feststellen. Somit ist der Polizei derzeit nicht bekannt, ob an dem geparkten PKW tatsächlich ein Schaden entstanden ist und um welches Fahrzeug es sich handelte. Die Polizei Neustadt bittet deshalb den oder die Geschädigte/n sich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell