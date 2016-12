POL-PDNW: Verkersunfallflucht

Meckenheim (ots) - Am 25.12.2016, gegen 12:30 Uhr, stellte die Geschädigte ihren PKW in der Hauptstraße ab. Als sie gegen 21:00 Uhr zurück an ihr Fahrzeug kam war der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher konnte nicht festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch 06324/9330 oder an pihassloch@polizei.rlp.de

