POL-PDNW: Brand

Meckenheim (ots) - Am 24.12.2016 bemerkte ein aufmerksamer Passant, dass bei einem Reihenhaus Rauch austritt. Außerdem konnte er einen Rauchmelder hören. Nachdem er erfolglos an der Haustür geklingelt hatte, meldete er dies der Feuerwehr. Gegen 19:19 Uhr wurde die Polizeiinspektion Haßloch durch die Feuerwehr über den Sachverhalt informiert. Die Feuerwehr verschaffte sich zutritt zu dem Haus und durchsuchte dies. In dem Haus befanden sich keine Personen. Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte ein in Brand geratener Mülleimer festgestellt werden. Der Mülleimer konnte gelöscht werden, ohne dass an dem Haus ein Schaden entstand. Das Haus konnte wegen der Rauchentwicklung vorübergehend nicht betreten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell