POL-PDNW: Diebstahl eines Tannenbaums

Grünstadt (ots) - In der Zeit von Freitag, 23.12.2016, 20:00 Uhr bis Samstag, 24.12.2016, 08:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen mit roten Tannenbaumkugeln, einer Lichterkette und einem Nikolaus als Spitze geschmückten Weihnachtsbaum. Dieser stand in einem Topf neben der Haustür eines Anwesens in der St.-Peter-Straße auf dem Grundstück der Geschädigten. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Tel. 06359/93120 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell