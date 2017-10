POL-PDLD: Verkehrsunfall infolge mangelhafter Ladungssicherung

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am 10.10.2017, gegen 15.00 Uhr, kippte auf der Autobahn A 65 bei Neustadt an der Weinstraße ein Pkw Anhänger um und blockierte die gesamte Fahrbahn. Ermittlungen bei der Unfallaufnahme ergaben, dass der Anhänger falsch beladen war und dadurch während der Fahrt aufschaukelte und schließlich umstürzte. Hierbei wurde die Fahrbahndecke erheblich beschädigt und muss nun behelfsmäßig repariert werden. Es bildete sich ein längerer Rückstau. Die Verkehrsbeeinträchtigungen werden für die Dauer der Fahrbahnreparatur bis in den späten Nachmittag bestehen bleiben. Der Unfallverursacher musste ein Geldbuße entrichten.

