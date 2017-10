POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A 65

Rohrbach BAB 65 (ots) - Am 10.10.2017, gegen 13.30 Uhr, kam es auf der Autobahn BAB 65, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, an der Anschlussstelle Rohrbach zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Der 35-jährige Fahrzeugführer eines Kleintransporters fuhr infolge eines Sekundenschlafes ungebremst auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Sein 43-jähriger Beifahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Infolge der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und längeren Rückstau. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

