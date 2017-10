POL-PDLD: Bellheim: Auch für einen Roller wird eine Fahrerlaubnis benötigt

Bellheim (ots) - In einer Verkehrskontrolle am Montagabend gab ein 42-jähriger Rollerfahrer gegenüber den Polizeibeamten an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Er war bisher der Meinung, dass er seinen 50km/h fahrenden Roller erlaubnisfrei führen dürfte. Doch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

