POL-PDLD: Unfall im Begegnungsverkehr

Heuchelheim-Klingen (ots) - 9. Oktober 2017, 17.21 Uhr Drei Totalschäden an Autos und eine leicht verletzte Person war die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag auf der Straße zwischen Heuchelheim und Landau-Mörzheim. Ein 27-jähriger Mazda-Fahrer war auf der kurvenreichen Strecke in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Er versuchte gegenzulenken, verriss das Lenkrad und fuhr in einen entgegenkommenden Opel Corsa. Dieses Fahrzeug wurde mit seinem Fahrer, einem 73-jährigen Mann aus Bad Bergzabern in das angrenzende Feld geschleudert. Der Mazda drehte sich durch den Anstoß auf der Fahrbahn und stieß gegen ein weiteres entgegenkommendes Auto, einen Subaru. Dessen Fahrer, ein 64-jähriger Mann wurde bei dem Anstoß leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

